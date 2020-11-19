ДБР скасувало допити лідерів Майдану через коронавірус

Виклики лідерів Революції Гідності на допити до Державного бюро розслідувань скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19.

Як повідомляється на сайті ДБР, інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити не відповідає дійсності.

"Кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань", – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії, а саме допити лідерів Майдану у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення "швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження".

"Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня Гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще 2 тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер", – додали в Бюро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада стало відомо, що ДБР викликало на допити лідерів Євромайдану. Серед викликаних на допит, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій, мер Києва Віталій Кличко, народний депутат 8 скликання Сергій Пашинський, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, екснардеп Тетяна Чорновол.

Розслідування ведеться в рамках справи про держпереворот, заявник в якому – заступник генпрокурора при Вікторі Януковичі, народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.