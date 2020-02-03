"ДБР – плацдарм Антимайдану!" "ЄС" висунула умови команді Зеленського через адвоката Януковича

Фракція "Європейська солідарність" зажадала від команди президента Володимира Зеленського припинити втручання у діяльність правоохоронних органів і проведення прозорого конкурсу керівництва Державного бюро розслідувань.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов під час Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп. Він зазначив, що також неприпустимим є ігнорування позиції родин Героїв Небесної Сотні щодо призначення адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника голови ДБР.

"Розпочинається нова сесія Верховної Ради, а свавілля Державного, а скоріше антидержавного, бюро розслідувань продовжується. Призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР – неприпустиме, з огляду на його конфлікт інтересів у справах Майдану. Показово, що й конкурс, у якому начебто переміг Бабіков, мав усі ознаки бутафорного", – сказав народний депутат.

Він наголосив на тому, що "Європейська солідарність" вимагає від керівництва ДБР пояснити дії своїх підлеглих на профільному комітеті і закликала надати слово представникам родин Героїв Небесної Сотні.

"До всіх демократичних сил парламенту звернулись родини Героїв Небесної Сотні із проханням передати звернення проти цього призначення до керівництва Бюро, яке їх ігнорує. Однак народних депутатів спільно з родинами Героїв не пропустили в будівлю ДБР, чим брутально порушили вимоги законодавства та Конституції. Для "особливо талановитих" юристів, навіть існує дуже чітке тлумачення Конституційного суду з цього приводу. Але мабуть, як завжди, законів у команді Зеленського і ДБР не читають. Такі дії ДБР – це черговий крок до перетворення України на тоталітарну державу", – наголосив парламентар.

"Вимагаємо викликати директорку ДБР Ірину Венедіктову на засідання профільного комітету для пояснення того, що в ДБР не дочитали закон чи свідомо його порушили?

Вимагаємо від команди Зеленського не ігнорувати родини Героїв Небесної Сотні. Просимо голову Верховної Ради надати слово на Погоджувальній Раді мамі вбитого на Майдані Саші Плеханова пані Інні. Вона сьогодні тут присутня", – сказав Герасимов.

Депутат наголосив на неприпустимості викривлення фактів Бабіковим щодо його статусу в судових справах проти експрезидента Януковича і застосуванні фізичного насилля проти журналістів і громадських активістів представниками спецназу ДБР.

"Після розголосу скандалу Бабіков зібрав брифінг, на якому цинічно збрехав про свій статус захисника у справах Януковича – його брехню спростовують офіційні документи із судових засідань. Водночас спецназ ДБР, знявши з форми шеврони та прізвища, нагадаю, що саме в такому вигляді російська армія здійснювала агресію, серйозно травмував журналістку та учасницю Революції Гідності Тетяну Чорновол, яка прийшла поставити гострі запитання колишньому адвокату Януковича", – зауважив політик.

Парламентар нагадав, що незалежна міжнародна експертиза підтвердила автентичність голосу ексочільника ДБР Романа Труби на плівках, на яких імовірно представники Офісу президенту Богдан і Смірнов інструктують його щодо політичних переслідувань представників опозиції.

"Насправді свавілля у ДБР почалося із втручання офісу Зеленського в роботу Бюро. Нещодавно автентичність голосу Труби (на так званих "плівках Труби". – Ред.) підтвердили незалежні міжнародні експерти з багаторічним досвідом роботи в центрі криміналістичних досліджень Міністерства громадської безпеки у Канаді.

Здається, що ДБР перетворилося на плацдарм антимайдану для наступу на досягнення Революції Гідності та її активних учасників!" – сказав він.

"Пропонуємо включити до порядку денного проєкт постанови №2649 про утворення ТСК із розслідування фактів незаконного втручання Офісу президента в роботу правоохоронних органів", – додав Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" спільно з представниками громадськості та активістами "Солідарної молоді" прийшла до Державного бюро розслідувань, щоб підтримати родини Героїв Небесної Сотні, які вважають неприпустимим призначення адвоката колишнього президента України Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

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