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Данілов зізнався, як змінився Зеленський, ставши президентом

Політика
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Олексій Данілов назвав Володимира Зеленського іншою людиною

Олексій Данілов назвав Володимира Зеленського іншою людиною.

Секретар РНБО України Олексій Данілов зазначив великий прогрес у становленні президента Володимира Зеленського як державного діяча.

В інтерв'ю "Українській правді" він заявив, що Зеленський "дуже швидко набирає, набирає, набирає, набирає".

"Володимир Олександрович, з яким ми спілкувалися ще до того, як він став президентом, і Володимир Олександрович, з яким я спілкуюсь зараз, це вже дві різні людини з точки зору бачення багатьох глобальних процесів", – запевнив Данілов.

За його словами, Зеленський мріяв, що можна "швидко все-все зробити, але все це не так".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Київського міжнародного інституту соціології, незадоволених Зеленським українців стало більше, ніж задоволених.

УкраїнаРНБОпрезидентВолодимир ЗеленськийОлекcій Данілов
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