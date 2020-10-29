Данілов порівняв рішення КС з 2010-2014 роками, коли активізувалися російські "агенти впливу"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов порівняв недавні скандальні рішення Конституційного суду з 2010-2014 роками.

На своїй сторінці в Facebook він нагадав, що саме тоді активізувалися російські "агенти впливу" і був згорнутий європейський вектор розвитку.

"На жаль, простежується аналогія з подіями 2010-2014 років, коли відбувалася активізація російських "агентів впливу", згортався європейський вектор розвитку, а Конституційний суд часів Януковича своїм рішенням дав можливість узурпувати владу. Наслідки відомі", – написав він.

На засіданні РНБО 29 жовтня Данілов заявив, що останні події дають підстави вважати, що є цілісний план, спрямований проти української державності. Він назвав КС "криголамом" досягнень України на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Секретар РНБО нагадав, що суд в 2019 році скасував закон про незаконне збагачення, в результаті чого правоохоронці закрили гучні справи.

"Такі дії суду мають ряд не просто негативних, а катастрофічних наслідків як у внутрішньому, так і в зовнішньополітичному вимірі нашої країни. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин України з Євросоюзом, з нашим євроатлантичним співтовариством", – наводить його слова сайт Офісу президента.

Також Данилов підкреслив, що свої рішення Конституційний суд ухвалив відразу після завершення місцевих виборів, які самі по собі в частині децентралізації містять складні виклики нацбезпеці країни. На його думку, такі кроки свідчать про цілеспрямованність і продуманість антидержавних дій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці вже завтра зможуть отримати доступ до декларацій.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Глава уряду зазначив, що робота над ним вже ведеться.