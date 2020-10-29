Данілов порівняв рішення КС з 2010-2014 роками, коли активізувалися російські "агенти впливу"
Глава РНБО Олексій Данілов звернув увагу, що рішення Конституційного суду ухвалював уже після проведення місцевих виборів
За його словами, ці кроки свідчать про цілеспрямованність і продуманість антидержавних дій
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов порівняв недавні скандальні рішення Конституційного суду з 2010-2014 роками.
На своїй сторінці в Facebook він нагадав, що саме тоді активізувалися російські "агенти впливу" і був згорнутий європейський вектор розвитку.
"На жаль, простежується аналогія з подіями 2010-2014 років, коли відбувалася активізація російських "агентів впливу", згортався європейський вектор розвитку, а Конституційний суд часів Януковича своїм рішенням дав можливість узурпувати владу. Наслідки відомі", – написав він.
На засіданні РНБО 29 жовтня Данілов заявив, що останні події дають підстави вважати, що є цілісний план, спрямований проти української державності. Він назвав КС "криголамом" досягнень України на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.
Секретар РНБО нагадав, що суд в 2019 році скасував закон про незаконне збагачення, в результаті чого правоохоронці закрили гучні справи.
"Такі дії суду мають ряд не просто негативних, а катастрофічних наслідків як у внутрішньому, так і в зовнішньополітичному вимірі нашої країни. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин України з Євросоюзом, з нашим євроатлантичним співтовариством", – наводить його слова сайт Офісу президента.
Також Данилов підкреслив, що свої рішення Конституційний суд ухвалив відразу після завершення місцевих виборів, які самі по собі в частині децентралізації містять складні виклики нацбезпеці країни. На його думку, такі кроки свідчать про цілеспрямованність і продуманість антидержавних дій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці вже завтра зможуть отримати доступ до декларацій.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Глава уряду зазначив, що робота над ним вже ведеться.