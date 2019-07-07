"Дайте докази!" Зеленський відреагував на зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА із сепаратистом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрій Андрейчиков не пов'язаний із головою партії "Родіна", сепаратистом-вітачем Ігорем Марковим.

Про це глава держави сказав під час візиту до Одеси 7 липня, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осинського. Відповідне відео той опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Немає жодних зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", – сказав президент.

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Зеленський також уточнив, що може призначити голову Одеської обласної державної адміністрації через тиждень.

Нагадаємо, про те, що Андрейчиков нібито пов'язаний із поставками металобрухту в невизнане Придністров'я, заявили журналісти проекту "Схеми".

За їхніми даними, майбутній глава Одеської області є одним зі співзасновників закритого мисливського клубу "Мисливець-2007".

Крім нього, засновниками значаться ще 9 осіб. Серед них – колишній депутат Одеської міськради Сергій Кушнір, якого журналісти назвали соратником і "правою рукою" Ігоря Маркова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 червня Кабмін підтримав призначення на посади 8 нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед імен значиться і Андрій Андрейчиков.

Того ж дня в Одесі пройшов мітинг проти призначення Андрейчикова. Біля будівлі облдержадміністрації зібралися кілька десятків людей із плакатами: "Ні "хлопчикові" Маркова!"

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