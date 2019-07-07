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"Дайте докази!" Зеленський відреагував на зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА із сепаратистом

9.4тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрій Андрейчиков не пов'язаний із головою партії "Родіна", сепаратистом-вітачем Ігорем Марковим.

Про це глава держави сказав під час візиту до Одеси 7 липня, відповідаючи на запитання журналіста Богдана Осинського. Відповідне відео той опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Немає жодних зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого", – сказав президент.

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Зеленський і Андрейчиков

Зеленський і Андрейчиков

Колаж

Зеленський також уточнив, що може призначити голову Одеської обласної державної адміністрації через тиждень.

Нагадаємо, про те, що Андрейчиков нібито пов'язаний із поставками металобрухту в невизнане Придністров'я, заявили журналісти проекту "Схеми".

За їхніми даними, майбутній глава Одеської області є одним зі співзасновників закритого мисливського клубу "Мисливець-2007".

Крім нього, засновниками значаться ще 9 осіб. Серед них – колишній депутат Одеської міськради Сергій Кушнір, якого журналісти назвали соратником і "правою рукою" Ігоря Маркова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
політикагубернаторвидеосепаратист
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
"Дайте докази. Ні, не ці. Ці не підходять. Чому? Тому що я так сказав. Так дайте докази". Цей клоун вже реально припарив.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Создаётся впечатление что Владимир Александрович хоть и живёт в смартфоне, но ему вообще ничего не известно
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bruno jordano
bruno jordano
UaDonetsk Umka, срать он хотeл на всe,сказал жe “я вам нічого нe обіцяю”
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