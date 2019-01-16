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/Політика

Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

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У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.Українські моряки показали спільну позицію та одностайно відмовилися відповідати на запитання суду. Згідно із Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, вони мають назвати лише ім'я, громадянство, вік і сімейний стан. Захист наполягає, що українські моряки - військовополонені, а значить, їх треба визнати такими та перенести справу в Московський військовий суд.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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