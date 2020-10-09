Міськрада Харкова – про Кернеса: ніякого інсульту, ніякої втрати мови
Про те, що харківський мер заразився COVID-19, стало відомо в середині вересня
У мережі з'явилася інформація, що хвороба викликала тяжкі наслідки у політика
У міській раді стверджують, що це фейки опонентів
Харківський міський голова Геннадій Кернес дієздатний і повинен повернутися з клініки в Німеччині найближчим часом.
Таку заяву на брифінгу в п'ятницю, 9 жовтня, зробив представник Харківської міськради Юрій Сидоренко. Його процитувало "Суспільне".
"Ніякого інсульту, ніякої втрати мови. Все в головах політичних опонентів", – сказав Сидоренко, спростувавши інформацію про наслідки захворювання у мера.
"Наразі чекаємо, дуже сильно чекаємо, коли він повернеться. Нам кажуть, чекати залишилося недовго", – додав представник міськради. Точних дат він не назвав.
Сидоренко зазначив, що сесія місцевих депутатів може бути оголошена в будь-який момент.
"Сесію скликає або мер, або виконувач обов'язків. Повноваження депутатів цього скликання тривають до того, як наберуть чинності повноваження депутатів наступного скликання, це нескоро, тому сесія може бути зібрана в будь-який момент, тим більше, що бюджет потрібно приймати", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито знаходився в комі. У нього виявили двостороннє запалення легенів.
15 вересня на сторінці Кернеса в соцмережі з'явилося повідомлення, в якому мер говорив про надію на швидке одужання. Він писав, що плани щодо участі у виборах залишаються в силі.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте".
18 вересня стало відомо, що стан Кернеса покращився.
У Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
23 вересня заступник мера сказав, що політик скоро повернеться в місто.