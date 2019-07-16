Cмешко проходить у Раду? З'явилася дивна соціологія

Соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології дає партії Ігоря Смешка 5,1% на позачергових парламентських виборах 21 липня.

При цьому всі інші агентства такої високої підтримки у "Сили і честі" не фіксують.

За даними опитування КМІС у період з 3 по 13 липня, у сили Ігоря Смешка 5,1% серед усіх українців, які визначилися зі своїм голосом на виборах. Дослідження було опубліковане фактично за 5 днів до кінця політичної агітації, і такі високі рейтинги політсили фіксуються вперше.

Наприклад, група "Рейтинг" дає силі всього 3,6% голосів. Опитування проводилося з 6 по 11 липня. Минуле соцопитування того самого КМІС лише за період з 25 червня по 7 липня прогнозувало політичній силі 3,8%.

Партія "Сила і честь"

Новини У Зеленського задумали нові позачергові вибори

Рейтинг Research & Branding Group дає партії Ігоря Смешка 4,2% голосів українців. Центр "Соціальний моніторинг" та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка у своєму спільному соціологічному дослідженні електоральних симпатій дає ще менше – 2,5%. Замір настроїв українців проводився з 28 червня по 4 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соцопитуваннями, на позачергових виборах до Верховної Ради у парламент можуть пройти п'ять політичних партій. Так, лідером залишається президентська партія "Слуга народу" (31,8% всіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився із вибором).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!