"Чуваки і чувіхи": Порошенко потролив Зеленського на з'їзді своє партії

Голова нової партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що йде на вибори не для того, щоб стати опозицією, а щоб перемогти.

Про це п'ятий президент України повідомив під час виступу на з'їзді партії, де на початку подякував колегам за обрання головою "Європейської солідарності".

"Високоповажний пане голово, шановні народні депутати, міністри, дорогі делегати, гості з’їзду, однодумці... Хоча, правда, новий протокол рекомендує звертатися "чуваки і чувіхи" (ці слова викликали у залі сміх і оплески. – Ред.). Але я наполягаю: високоповажні пані й панове", – сказав Порошенко.

Він заявив, що для нього є великою честю очолювати партію, яка 5 років тому не побоялася взяти на себе значну відповідальність за майбутнє країни. Голова політичної сили зазначив, що станом на 21 квітня країна перебувала у значно кращому стані, ніж у 2014 році, і це заслуга – команди, з якою він працював.

Петро Порошенко

"Це стверджує весь світ. За минулі 5 років було зроблено більше, ніж за чверть століття до нас. Є проблема: більшості виборців, на жаль, пояснити це ми не змогли. Але факт залишається фактом", – продовжив Порошенко.

Він додав, що "Європейська солідарність" вирушає на вибори не для того, щоб стати опозицією, а щоб перемогти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір провести ребрендинг. За даними джерела, політсила змінить свою назву на "Європейську солідарність". Ідеологія оновленої партії БПП буде правого спрямування.

Також на позачергових виборах до Верховної Ради політична партія п'ятого президента Петра Порошенка піде з колишніми політиками, але будуть і нові обличчя.

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