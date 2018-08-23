Будучи адвокатом и изучая ситуацию с закрытием дела харьковского мэра Кернеса я сразу вспомнил свой пример. Несколько лет назад, когда еще шел суд по моему делу, прокуратура, не имея на руках никаких доказательств моей вины двадцать раз подряд не являлась на заседания суда. При этом судьям даже в голову не пришло закрыть дело в отсутсвии прокуроров.

Что же заставило полтавского судью Антонова закрыть дело Геннадия Кернеса? Разбор действий судьи читайте в моем блоге.

Непрерывный поток новостей, зачастую, мешает нам оценить те или иные события. Еще вчера мы видим в произошедшем событии нечто, что поменяет судьбу страны, а уже сегодня мы забываем о нем. Что уж говорить о том, что происходило неделю назад. Но некоторые события достойны того чтобы не просто вспоминать о них, но и пытаться понять суть произошедшего.

10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов неожиданно закрыл уголовное дело против харьковского мера Геннадия Кернеса и его охранников.

Напомню, что Кернеса обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана. В связи с состоянием здоровья Кернеса суд разрешил ему оставаться на свободе, а сам процесс затянулся на почти четыре года.

В течение процесса судьи Антонова отношения с прокурорами и адвокатами потерпевших, мягко говоря, не задались. Судья жаловался на давление со стороны адвокатов потерпевших, на вмешательство в его деятельность со стороны прокуратуры и так далее. Пик конфликта пришелся на конец июня.

Замечу, что Андрей Антонов не просто опытный судья, он представитель целой судейской династии – его отец был судьей полтавского областного суда. Его брат Сергей работает судьей в соседнем районном суде Полтавы, а жена брата работает помощником судьи в полтавском областном суде. В общем, уверен, что Андрей Владимирович точно знает как конструктивно вести процесс и избегать конфликтов.

Что же могло подтолкнуть судью, сына и брата судьи к такому неожиданному решению? Выясняется, что Андрей Антонов 30 июля должен был проходить переаттестацию, результаты которой для него были бы не такими уж однозначными. Учитывая и тот, например, факт, что буквально 25 июля прокуроры подали очередное заявление об отводе судьи, а его брат, недавно прошедший переаттестацию и набрав не очень большое количество баллов, до сих пор не получил подтверждение, что он может продолжить работу судьей.

В такой ситуации в Андрея Владимировича могла возникнуть идея – как выйти из данной ситуации. И таких выходов может быть два.

Допустим, судья Антонов понимает, что переаттестацию он не пройдет и данный процесс – последний в его карьере. Конечно, я верю в честность и неподкупность наших судей, но идея помочь не бедному мэру Харькова могла закрасться в голову судьи. Дембельский аккорд, так сказать. И мелкие процедурные нарушения уже не играли никакой роли для судьи. Если договоренность о закрытии дела была, то он свою часть выполнил, а там, хоть трава не расти. А, возможно, и договориться о работе на структуры, близкие к Геннадию Адольфовичу.

С другой стороны, цель данного поступка вполне могла быть и абсолютно противоположной. Обвинив представителей прокуратуры в давлении, закрыв дело против Кернеса, Андрей Антонов вполне может попробовать представить себя как жертву произвола и, таким образом, добиваться своей переаттестации.

Ну и, в конце концов, эти цели могли быть объединены.

Но это все догадки, в истинности которых будут разбираться другие органы, а что же мы имеем из фактов?

Главным несовпадением между позицией ГПУ является число пропущенных заседаний. По словам Генерального прокурора Юрия Луценко прокуроры пропустили всего два заседания, предварительно, в письменном виде, известив об этом суд. Судья настаивает на пропуске семи заседаний, без объяснения причин, что по его мнению стало, фактически, отказом от обвинения.

Еще одной позицией, по которой взгляды судьи и ГПУ расходятся принципиально, является сам факт закрытия дела. ГПУ считает, что судья не имел права закрывать дело без присутствия прокуроров. У судьи, понятное дело, свой взгляд на эту ситуацию.

Третьим противоречием является количество прокуроров, злостно не явившихся в суд. Судья Антонов, в своем решении, четко указал, что на семь подряд судебных заседаний для участия в дебатах не прибыла группа прокуроров Генеральной прокуратуры в составе 19 человек. Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что в процессе принимает участие всего 2 представителя обвинения, а цифра 19 это количество всех прокуроров, которые за 3 с лишним года принимали участие в деле.

На данный момент ГПУ воспользовалась своим правом на апелляцию и 21 августа уже подала все документы в Апелляционный суд Полтавской области. Теперь Апелляционный суд будет решать – прав ли судья Антонов в своем решении или нет.

Что касается самого Антонова, то будущее его, как судьи, весьма туманно. Судя по сайту квалификационной комиссии экзамен он так и не сдавал, кроме того, Юрий Луценко довольно резко отреагировал на закрытие дела и практически сразу прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу Кернеса и его охранников. Статья 375 УК Украины (вынесение судьей неправосудного решения).

На защиту судьи выступил, экстренно собравшийся, Совет судей Украины. "Совет судей решил: отметить недопустимость публичных высказываний должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов относительно необходимости привлечения судьи к уголовной ответственности за принятое решение до предоставления правовой оценки судебному решению апелляционной инстанции, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - объявил председатель Совета судей Олег Ткачук.

С одной стороны никто не помешает ГПУ продолжать расследовать это дело, а с другой нужно помнить, что в конечном итоге дело попадет в суд, где решение по делу судьи Антонова будет выносить его коллега, и вряд ли он решиться нарушить корпоративную солидарность.

Что касается перспектив апелляции

Тем не менее надо абсолютно четко понимать, что судья так или иначе нарушил УПК, точнее говоря придумал несуществующую в нем норму. Дело в том, что нигде и никак не зафиксированно – сколько заседаний может пропустить прокуратура. Нигде и никак не сказано, что в случае таких пропусков это можно считать отказом от обвинения. Максимум, что мог сделать судья это написать письмо в прокуратуру с изложением своих претензий относительно неявки прокуроров.

В свое время в деле, где я был обвиняемый, прокуратура 20 (двадцать) раз подряд не являлась на заседания. Мы уже и рассказывали шутки по этому поводу, судьи писали несколько писем в прокуратуру с требованием явится на заседание и были весьма злы на представителей обвинения, но им даже в голову не приходило закрыть дело без прокуроров. Позже дело было закрыто самой прокуратурой. Именно прокуратурой, а не судьей, и в этой части претензий к Антонову ГПУ и Генеральный прокурор абсолютно правы.

Почти наверняка апелляция вернет дело на повторное рассмотрение уже другому судье. Слишком громкий общественный резонанс вызвало закрытие этого скандального дела. Слишком знаковое дело. Слишком очевидны в факте закрытия намеки на коррупционную составляющую.

Единственное, что может помешать Апелляционному суду вынести законное решение – отсутсвие общественного контроля. И здесь я хотел бы вернуться к началу статьи – если за потоками новостей и праздников мы забудем про дело Кернеса, то вполне возможен вариант, когда еще однин судья, уходящий с должности, поддержит решение о закрытии уголовного дела, обеспечив себе надежную старость. Поэтому давайте не забывать, что произошло 3 недели назад, иначе у нас никогда не будет нормального будущего.