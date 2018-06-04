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Микола Полозов
Микола Полозов
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Что творится в голове у Путина...

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Прогнозы вообще не благодарная вещь, поэтому даже не буду пытаться что-то спрогнозировать относительно освобождения украинских политзаключенных.

В случае с журналистом Романом Сущенко (Московский городской суд "признал виновным украинского журналиста Романа Сущенко в шпионаже" и дал 12 лет колонии строгого режима. - ред) защита, скорей всего, подаст апелляционную жалобу, но результат ее рассмотрения в явном политическом деле предсказуем.

Не могу подробно рассказать о деле Романа Сущенко, поскольку не участвую в нем.

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Также не думаю, что до рассмотрения апелляции он будет куда-либо этапирован. Скорей всего, будет так же находиться в Лефортово. Если до апелляции не будет принято политических решений в отношении Сущенко, то скорей, всего он будет этапирован в один из лагерей. География их в России чрезвычайно разнообразна, от Северного Кавказа до Дальнего Востока. Заранее предугадать, в какой именно лагерь распределят политзаключённого невозможно. Решение формально принимает ФСИН и это решение не публично. По закону администрация колонии должна известить родных осужденного в течение 10 суток с момента его поступления.

Будут ли освобождены украинские политзаключенные в ближайшее время? Я не знаю, что творится у Путина в голове, что они там к чему в Кремле прикидывают, когда решают этот вопрос. Очень надеюсь, что все они будут освобождены в скорейшем времени.

В любом случае, для Кремля освобождение украинских политзаключённых не основной процесс, а "побочный эффект" от заключения внешнеполитических сделок.

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Автор
Микола ПолозовМикола Полозов
Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Роман Сущенко
Місце
Росія
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