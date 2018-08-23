Чому Україна стала незалежною: названі головні фактори

У тому, що Україна здобула незалежність у 1991 році, є кілька факторів, які відіграли свою роль.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів колишній народний депутат СРСР, перший міністр охорони довкілля України, посол в Ізраїлі, США та Канаді, а також відомий письменник Юрій Щербак, першим з факторів назвавши "мудрість президента Кравчука".

"Я переконаний, що він найкращий президент України, він людина, яка назавжди увійшла в українську історію. Я бачив його багато разів під час різних ситуацій і розумію, що будь-який інший міг би провалити цю справу - чи піддатися на шантаж Москви, або навпаки, сильно погіршити відносини до певних наслідків", - вважає екс-дипломат.

Другим фактором, за його словами, є неймовірні та несподівані результати референдуму, коли 1 грудня 1991 року 90,32% осіб, які взяли участь у волевиявленні, проголосували "за" підтвердження Акту проголошення незалежності України.

"Третє: роль України в конструкції СРСР. Без України він розвалювався. Імперія не могла існувати без України. Четверте: історично склалося, що українці і весь СРСР зневірилися в комунізмі, оскільки були серйозні економічні проблеми, національні хвилювання", - каже Щербак.

І не менш важливим фактором він вважає те, що в Україні була серйозна чорнобильська проблема.

"Я їздив у зону відчуження; коли повертався, зустрічався з людьми. Навіть старих комуністів це все обурювало. За кілька місяців ця ідеологія розвіялася як туман. Чорнобиль - для України фактор. Комбінація цих внутрішніх факторів дозволила Україні вийти зі складу СРСР", - наголосив Щербак, звідзначивши також і зовнішній фактор.

"Зовнішній фактор - позиція Бориса Єльцина. Головною метою Єльцина було очолити Росію, знищити політичного ворога - Горбачова. Він, завдяки тимчасовому союзу з Кравчуком, здобув перемогу над Горбачовим. Єльцин правильно все розрахував, що СРСР - фікція", - додав Щербак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на День Незалежності в Україні буде презентована нова Конституція .