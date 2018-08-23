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Чому Україна стала незалежною: названі головні фактори

2.3тЧитати новину російською

У тому, що Україна здобула незалежність у 1991 році, є кілька факторів, які відіграли свою роль.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів колишній народний депутат СРСР, перший міністр охорони довкілля України, посол в Ізраїлі, США та Канаді, а також відомий письменник Юрій Щербак, першим з факторів назвавши "мудрість президента Кравчука".

"Я переконаний, що він найкращий президент України, він людина, яка назавжди увійшла в українську історію. Я бачив його багато разів під час різних ситуацій і розумію, що будь-який інший міг би провалити цю справу - чи піддатися на шантаж Москви, або навпаки, сильно погіршити відносини до певних наслідків", - вважає екс-дипломат.

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Другим фактором, за його словами, є неймовірні та несподівані результати референдуму, коли 1 грудня 1991 року 90,32% осіб, які взяли участь у волевиявленні, проголосували "за" підтвердження Акту проголошення незалежності України.

"Третє: роль України в конструкції СРСР. Без України він розвалювався. Імперія не могла існувати без України. Четверте: історично склалося, що українці і весь СРСР зневірилися в комунізмі, оскільки були серйозні економічні проблеми, національні хвилювання", - каже Щербак.

І не менш важливим фактором він вважає те, що в Україні була серйозна чорнобильська проблема.

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"Я їздив у зону відчуження; коли повертався, зустрічався з людьми. Навіть старих комуністів це все обурювало. За кілька місяців ця ідеологія розвіялася як туман. Чорнобиль - для України фактор. Комбінація цих внутрішніх факторів дозволила Україні вийти зі складу СРСР", - наголосив Щербак, звідзначивши також і зовнішній фактор.

"Зовнішній фактор - позиція Бориса Єльцина. Головною метою Єльцина було очолити Росію, знищити політичного ворога - Горбачова. Він, завдяки тимчасовому союзу з Кравчуком, здобув перемогу над Горбачовим. Єльцин правильно все розрахував, що СРСР - фікція", - додав Щербак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на День Незалежності в Україні буде презентована нова Конституція .

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День НезалежностіРосійсько-український конфлікт
Особи
Леонід КравчукЮрій ЩербакБорис Єльцин
Місце
Україна
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
лучший президент? да вы быдлы даже не дали ему до конца срока досидеть
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
СССР создал Украину, приростил её землями и напихал промышленностью. По прошествии времени очевидно, что принятая Украиной "независимость" не принесла самостоятельного роста и развития, а только упадок и регресс. Разворовывание огромных запасов и инфраструктуры, созданных когда-то СССР и, тренд последнего времени - продажа на Запад антироссийских лживых истерик и ненависти - вот и вся сущность образования, когда-то называвшегося Украиной. При сохранении такой политики процесс инерции (сохранение имевшегося благополучия) стремительно уменьшается и "незалежный" Сирко, непременно сдохнет.
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Всё правильно,была не зависима,сейчас зависима и от всех.
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