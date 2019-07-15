"Чистка" кандидатів "Слуги народу": суд ухвалив важливе рішення

Виконавчому директору Незалежної асоціації банків України Олені Коробковій відмовили у відновленні як кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу".

Таке рішення колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду винесла 14 липня, передає LIGA.net.

У позові Коробкова просила суд скасувати постанову Центрвиборчкому від 10 липня про скасування її реєстрації кандидатом у нардепи від президентської партії.

Зазначимо, що це рішення може бути оскаржене в касаційному порядку у Верховному Суді.

Олена Коробкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" провела третій етап передвиборчого з'їзду для виключення зі свого виборчого списку окремих кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Пізніше Коробкова заявила, що її виключили зі списку політичної партії незаконно. Екскандидатка стверджувала, що їй погрожували.

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