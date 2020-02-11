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11 лютого • оновлено в 17:27
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Зеленський анонсував масштабну чистку "слуг народу"

5.4т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що народні депутати від "Слуги народу", які потрапили в скандали, будуть покарані.

В інтерв'ю, оприлюдненому Офісом президента, він сказав, що відчуває провину за таких народних обранців (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента України

"Якщо якийсь депутат від "Слуги народу" "зашкварився", я відчуваю на собі цю провину за те, що ця людина в партії "Слуга народу". Ось і все!" – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що не може контролювати всіх нардепів, але чистка однаково буде. "Ми говорили, що буде очищення, ми повинні це робити", – запевнив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Офіс президента
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Santi Amonito
Santi Amonito
"...чистка слуг"? - опять галабародька проклюнулся у этого "повелителя навозных мух". Надо ему не "мух" своих прихлопывать "сценарно", а самому уе*ывать пока не поздно со своими торчковыми "зашкварами" к@цапского пошиба. В очередной раз зэсыкло обос*ался от скорости падения своего "зелифта" - и она растет. Пи*дуй...те.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Над Зе нависла Жо! Он обде...!
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Мосин Клим
Мосин Клим
позновато пить боржоми
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