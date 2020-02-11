Зеленський анонсував масштабну чистку "слуг народу"

Президент Володимир Зеленський заявив, що народні депутати від "Слуги народу", які потрапили в скандали, будуть покарані.

В інтерв'ю, оприлюдненому Офісом президента, він сказав, що відчуває провину за таких народних обранців (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Володимир Зеленський Офіс президента України

"Якщо якийсь депутат від "Слуги народу" "зашкварився", я відчуваю на собі цю провину за те, що ця людина в партії "Слуга народу". Ось і все!" – сказав Зеленський.

Водночас він додав, що не може контролювати всіх нардепів, але чистка однаково буде. "Ми говорили, що буде очищення, ми повинні це робити", – запевнив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар потрапив у скандал після того, як порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.

Інший представник тієї ж партії Максим Ткаченко в залі Верховної Ради обматюкав свого колегу з "Батьківщини" Олексія Кучеренка.

Ще одну "слугу народу" Оксану Дмитрієву розкритикували за надміру дорогий одяг, в якому вона з'явилася на робочому місці.

Також гучний скандал трапився з главою Комітету в закордонних справах Богданом Яременком. Він під час засідання парламенту на сайті знайомств домовлявся з дівчиною про секс за гроші.

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