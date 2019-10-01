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1 жовтня • оновлено в 14:37
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"Чим я можу тобі допомогти?" Розсекречені переговори Порошенка і Путіна щодо Донбасу

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Російсько-український конфлікт стоїть на межі ворожих відносин, через що Україна може потрапити в нові пастки Кремля.

Про це в інтерв'ю "Громадському" розповів політтехнолог, колишній нардеп Ігор Гринів, вказавши на недосвідченість нової української влади. Він нагадав, як велися перші переговори п'ятого президента України Петра Порошенка з лідером Росії Володимиром Путіним.

"Я насправді бажаю успіху цій владі. Але дуже боюся її недосвідченості. Особливо у зовнішньополітичних питаннях. Адже конфлікт інтересів між Україною і Росією на межі ворожих відносин. І ворог добре вміє розставляти пастки. Чи знаєте, як говорив перші півроку Путін із Порошенком? "Петре Олексійовичу, чим я можу тобі допомогти?" Водночас посилаючи тисячі людей, які вбивали...", – згадував Гринів.

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Запомните: нет никакого российско-украинского конфликта!

Екснардеп зазначив, що лише коли трапилася трагедія Іловайська (2014 рік), Путін припинив свої ігри.

"Можливо, зараз ще зарано про все говорити, але коли вперше відбулося так зване припинення вогню, наступного дня вийшов про це пресреліз. А ще через день Пєсков прокинувся і сказав: "Что значит "прекращение огня"? Нас там нет". Але процес уже пішов. Його результат – перші Мінські домовленості, де вперше Росія стала суб’єктом перемовин", – пояснив політтехнолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, Петро Порошенко розповів, що отримував пропозицію від глави Росії Володимира Путіна домовитися щодо результатів виборів в Україні, але відмовив йому.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гринів Петро Порошенко Володимир Путін
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы знают любые секреты, только Изварино с Иловайском проспали.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где рассекреченные переговоры??Заголовок писала дура Гудкова??
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кастрюли,а вы же балакали, шо под Иловайском была перемога?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Макарский Александр, Они сепарам бы задали, если те бы их догнали.
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