Чий Львів? Скандалу з картою України в Польщі дали пояснення

У Польщі напередодні парламентських і президентських виборів посилилися спекуляції на темі України.

Про це розповів в ефірі ObozTV журналіст Олександр Войт, коментуючи запуск у Польщі потяга, на якому зображена карта з нібито "польськими" містами Львовом, Луцьком і Рівним.

Журналіст зазначив, що скандальна карта не випадково зображена на поїзді Жешув-Перемишль, яким користуються українці, щоб добиратися від кордону вглиб Польщі.

"Я розумію логіку. Поляки можуть сказати – у нас 80-та річниця початку Другої світової війни, ми показали передвоєнну Польщу. Але для українців можна було пустити потяг, де було б зображене польське Вільно (Вільнюс), або західна Білорусь, а в Вільнюс відправити потяг з польським Львовом і Рівним. Це було б неприємно, але ми б хоча б про це не знали", – наголосив він.

Войт нагадав, що скандал із потягом збігся з візитом до Польщі президента України Володимира Зеленського.

"Так, 1 вересня, коли йде розмова про історичне порозуміння, йде цей потяг, і там їдуть українці", – зазначив він.

"На мою думку, шлях порозуміння, про який сказав Зеленський, це елемент передвиборчої боротьби в Польщі. Через два місяці в Польщі відбудуться парламентські вибори, наступного року президентські, тому розуміння, яке б задовольнило обидві сторони, я не очікую. Замість цього я очікую, що на українців і нову українську владу будуть тиснути", – вважає журналіст.

facebook.com/komsaga

facebook.com/komsaga

facebook.com/komsaga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення, "щоб усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє".

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