Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 08:43
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Чий Львів? Скандалу з картою України в Польщі дали пояснення

1.3т Читати матеріал російською

У Польщі напередодні парламентських і президентських виборів посилилися спекуляції на темі України.

Про це розповів в ефірі ObozTV журналіст Олександр Войт, коментуючи запуск у Польщі потяга, на якому зображена карта з нібито "польськими" містами Львовом, Луцьком і Рівним.

Журналіст зазначив, що скандальна карта не випадково зображена на поїзді Жешув-Перемишль, яким користуються українці, щоб добиратися від кордону вглиб Польщі.

"Я розумію логіку. Поляки можуть сказати – у нас 80-та річниця початку Другої світової війни, ми показали передвоєнну Польщу. Але для українців можна було пустити потяг, де було б зображене польське Вільно (Вільнюс), або західна Білорусь, а в Вільнюс відправити потяг з польським Львовом і Рівним. Це було б неприємно, але ми б хоча б про це не знали", – наголосив він.

Новини
"Сполучені Штати Московії": Гопко затролила рупорів Путіна через скандал із картою

Войт нагадав, що скандал із потягом збігся з візитом до Польщі президента України Володимира Зеленського.

"Так, 1 вересня, коли йде розмова про історичне порозуміння, йде цей потяг, і там їдуть українці", – зазначив він.

"На мою думку, шлях порозуміння, про який сказав Зеленський, це елемент передвиборчої боротьби в Польщі. Через два місяці в Польщі відбудуться парламентські вибори, наступного року президентські, тому розуміння, яке б задовольнило обидві сторони, я не очікую. Замість цього я очікую, що на українців і нову українську владу будуть тиснути", – вважає журналіст.

Чий Львів? Скандалу з картою України в Польщі дали пояснення

facebook.com/komsaga

Чий Львів? Скандалу з картою України в Польщі дали пояснення

facebook.com/komsaga

Чий Львів? Скандалу з картою України в Польщі дали пояснення

facebook.com/komsaga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення, "щоб усі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє".

Шоу "О, Крапівіна!" дивіться щодня у будні з 09:00 до 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Україна Польща
Місце
Польща
Тег
Ukrajinci v Polsku
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mega Death
Mega Death
Раздел Украины не за горами. Xoxлы это чувствуют и те кто по умнее валят из этой помойки миллионами))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...