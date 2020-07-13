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Чи закінчить Зеленський війну на Донбасі: Пономарьов поділився побоюваннями

Політика
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Ілля Пономарьов розповів про перспективи Володимира Зеленського закінчити війну

Ілля Пономарьов розповів про перспективи Володимира Зеленського закінчити війну.

Війну на Донбасі зараз хочуть закінчити обидві сторони – і Україна, і Росія, але для цього є перешкоди.

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, в обох країнах є сили, які не хочуть миру, тому що для них війна є сенсом і джерелом існування.

"У Росії ці сили задавити легше, хоч вони і намагаються торпедувати мирний процес, але Путін все-таки може закликати своїх міньйонів до порядку. В Україні складніше, що, власне, дуже сильно гальмує процес", – зазначив він.

За словами Пономарьова, Володимир Путін бачить, що Володимир Зеленський не в повному обсязі контролює ситуацію.

"Російський президент таку слабкість не поважає, і домовлятися, коли твій партнер не цілком в змозі "відповісти за базар" – це для Кремля є дивним", – підкреслив російський опозиціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пономарьов вважає, що після референдуму про обнулення президентських повноважень Путіна в Кремлі змінили стратегію щодо Донбасу.

УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіДонбасвійнаІлля ПономарьовВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
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