Чи піде Гончарук у відставку: озвучено несподіваний прогноз щодо скандалу з плівками

Скандал із "плівками" нібито розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука тільки зміцнить його позиції.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов. Свої слова він підкріпив кількома аргументами. "Нічого незаконного або аморального на записах немає. Є дурість, а вона в нашій владі не карається", – пояснив він.

Олексій Гончарук "УП"

Також журналіст вважає показовим той факт, що президент України Володимир Зеленський в минулому ніяк не відреагував на записи з кабінету глави ДБР Романа Труби. "За даними записів ніякого розслідування немає, в порівнянні з цим записи з Кабміну – це просто дитячі забавки", – підкреслив Бутусов.

Коментуючи можливість відставки Гончарука, він заявив: "Рішення Зеленський буде приймати виключно виходячи з поточних рейтингів. Не думаю, що це станеться раніше проведення місцевих виборів 2020 го року. Якщо рейтинг "Слуги народу" під вибори буде падати, і його треба буде реанімувати – тоді можливо. Або якщо результати виборів будуть визнані провальними – тоді теж можливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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