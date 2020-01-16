Чи піде Гончарук у відставку: озвучено несподіваний прогноз щодо скандалу з плівками

Скандал із "плівками" нібито розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука тільки зміцнить його позиції.
Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов. Свої слова він підкріпив кількома аргументами. "Нічого незаконного або аморального на записах немає. Є дурість, а вона в нашій владі не карається", – пояснив він.
Олексій Гончарук
"УП"
Також журналіст вважає показовим той факт, що президент України Володимир Зеленський в минулому ніяк не відреагував на записи з кабінету глави ДБР Романа Труби. "За даними записів ніякого розслідування немає, в порівнянні з цим записи з Кабміну – це просто дитячі забавки", – підкреслив Бутусов.
Коментуючи можливість відставки Гончарука, він заявив: "Рішення Зеленський буде приймати виключно виходячи з поточних рейтингів. Не думаю, що це станеться раніше проведення місцевих виборів 2020 го року. Якщо рейтинг "Слуги народу" під вибори буде падати, і його треба буде реанімувати – тоді можливо. Або якщо результати виборів будуть визнані провальними – тоді теж можливо".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Відразу після першої в мережі з'явилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації. А потім пішов і третій запис.
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі в форматі "на каву", яка відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Відзначається, що прем'єр уже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак, незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну: "Прес-служба Кабінету міністрів не має інформації про справжність ніяких аудіо або відео записів, які розповсюджуються в мережі. Інформація про заяву про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності".
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