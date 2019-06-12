"Не обмежені в тролінгу": Зеленський відреагував на скасування петиції про його відставку

Президент України Володимир Зеленський розглянув звернення громадян про скасування петиції про його відставку і виступив із критикою ініціативи.

Відповідна заява з'явилася на сайті глави держави.

"Щиро вдячний усім, хто підписав цю петицію, за громадянську позицію і підтримку і, користуючись нагодою, обіцяю виправдати вашу високу довіру. Повідомляю авторам, підписантам звернення і всім зацікавленим громадянам, що я не підтримую електронну петицію №22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського", – йдеться в заяві.

Володимир Зеленський Уніан

Причиною цього, за його словами, є те, що українське законодавство не передбачає такої процедури, як скасування петиції.

При цьому Зеленський назвав жартом ініціативу про його відставку. "Сьогодні ніхто не обмежений у праві ініціювати електронні петиції до влади, навіть певною мірою тролінгові, як згадана петиція про мою відставку, оскільки це один із механізмів демократії", – відреагував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українці влаштували боротьбу петицій на сайті президента. Так, документ про відставку Зеленського зібрав 60 189 голосів і перестав рахувати підписи далі.

У відповідь було подано ще 13 петицій з проханням скасувати ініціативу про зняття Зеленського з поста.

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