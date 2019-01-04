Чи мала рацію ЦВК, коли ліквідувала виборчі дільниці у Росії (відео)

Щоб проголосувати на президентських виборах, українцям, які мешкають у Росії, доведеться їхати в Грузію, Фінляндію, Казахстан або в Україну. ЦВК ліквідувала усі виборчі дільниці на території РФ.Центральна виборча комісія ліквідувала усі виборчі дільниці на території РФ і перенесла їх до інших країн. Зробили це на прохання МЗС України. Аргументація - Росія є країною-агресором щодо України і проводити там демократичні вибори проблематично. Окрім того, в МЗС упевнені: Кремль намагатиметься сфальсифікувати вибори, а українським громадянам може загрожувати небезпека.