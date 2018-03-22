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Червоненко звинуватив ВСУ в розпалюванні війни на Донбасі

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Екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко вважає, що війна на Донбасі триває через те, що з боку України відбуваються провокації.

За його словами, завершення війни не вигідно для українського уряду. Гучну заяву Червоненко зробив в ефірі телеканалу ZIK.

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"Провокації йдуть з нашого боку, тому що, як тільки там зупиниться війна, всі добробати запитають з влади", - сказав Червоненко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Червоненко заявив, що Україна пробила дно.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Євген Червоненко
Місце
Україна
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