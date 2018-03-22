Червоненко звинуватив ВСУ в розпалюванні війни на Донбасі

Екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко вважає, що війна на Донбасі триває через те, що з боку України відбуваються провокації.

За його словами, завершення війни не вигідно для українського уряду. Гучну заяву Червоненко зробив в ефірі телеканалу ZIK.

"Провокації йдуть з нашого боку, тому що, як тільки там зупиниться війна, всі добробати запитають з влади", - сказав Червоненко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Червоненко заявив, що Україна пробила дно.