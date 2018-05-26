Чергового нардепа запідозрили в криміналі

Співробітники охоронної агенції "КРоК" вимагають розслідування справи захоплення їхнього підприємства представниками організації СІЧ на чолі з нарепом Андрієм Денисенком.

Рейдерство та свавілля під патріотичними гаслами - так назвали захоплення їхнього підприємства представники "КРоКу", передає "Взгляд". На прес-конференції вони презентували документальний фільм про напад на їхнє підприємство в 2014 році.

На відео з камер спостереження видно, як до приміщення компанії вриваються люди в балаклавах та камуфляжі, озброєні автоматами та починають бити співробітників офісу. За словами героїв фільму, нападники скрутили їм руки, погрожували, забрали всі цінні речі. Потім зібрали колектив агенції в спортзалі та оголосили, що тепер у "КРоКа" - новий директор, один із представників праворадикальної організації "СІЧ", якою керує народний депутат Андрій Денисенко.

Директор "КРоКу" Юрій Поліщук розповів, що тоді нападники погрозами примусили бухгалтера вивести всі кошти охоронної агенції на рахунок фірми, яка теж пов'язана з "СІЧчю". Загальна сума збитків, яка була нанесена "КРоКу" - близько 25 мільйонів гривень.

Керівники охоронної агенції звернулись до усіх правоохоронних структур із вимогою прозоро розслідувати справу та притягнути до кримінальної всіх причетних до захоплення охоронної структури.