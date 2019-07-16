Через Януковича: ГПУ викликала Добкіна на допит

Народного депутата України, голову партії "Християнські соціалісти" Михайла Добкіна викликали на допит в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Туди він повинен з'явитися 25 липня. Відповідну повістку прес-служба відомства опублікувала на офіційному сайті.

Вказується, що допит стосується кримінального провадження ГПУ, відкритого в травні 2015-го за фактом замаху на вбивство екс-президента України Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року. Розслідування стосується ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК.

Михайло Добкін politeka.net

Як відомо, під час президентства Януковича Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові пройшов з'їзд депутатів, у якому повинен був брати участь президент-втікач, проте він не з'явився на захід. Пізніше Добкін заявляв, що відмовив Януковича від участі в з'їзді.

Скрін повістки

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Михайла Добкіна не впустили на територію Росії. Політик прокоментував інцидент.

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