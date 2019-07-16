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Через Януковича: ГПУ викликала Добкіна на допит

1.3т Читати матеріал російською

Народного депутата України, голову партії "Християнські соціалісти" Михайла Добкіна викликали на допит в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Туди він повинен з'явитися 25 липня. Відповідну повістку прес-служба відомства опублікувала на офіційному сайті.

Вказується, що допит стосується кримінального провадження ГПУ, відкритого в травні 2015-го за фактом замаху на вбивство екс-президента України Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року. Розслідування стосується ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК.

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Михайло Добкін

Михайло Добкін

politeka.net

Як відомо, під час президентства Януковича Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові пройшов з'їзд депутатів, у якому повинен був брати участь президент-втікач, проте він не з'явився на захід. Пізніше Добкін заявляв, що відмовив Януковича від участі в з'їзді.

Через Януковича: ГПУ викликала Добкіна на допит

Скрін повістки

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Михайла Добкіна не впустили на територію Росії. Політик прокоментував інцидент.

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Особи
Михайло Добкін Віктор Янукович
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України політика
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Simon Igor
Simon Igor
А когда Добкина и Кернеса вызовут в ГПУ по факту призывов «идти на Сумы и Полтаву»? По факту организации и поставки «титушек» на Майдан? По факту сотрудничества с главой «Оплота», Жилиным, который учил в интернете, как отрезать уши майдановцам? Когда наконец Допу и Гепу осудят за измену Родине?!!!!!
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