Чекайте провокацій: МЗС України зробило попередження через вибори Путіна

Міністерство закордонних справ прогнозує велику кількість провокацій в Україні через президентські вибори в Російській Федерації 18 березня.

Про це розповіла речник МЗС Мар'яна Беца "Українським новинам", зазначивши, що багато провокацій можуть бути організовані безпосередньо самою Росією.

"Провокацій завтра буде дуже багато. Я здивуюся, якщо завтра їх не буде. Якщо їх не буде на виборчих дільницях, вони будуть на лінії розмежування", - заявила Беца.

Вона наголосила, що у відповідь на прохання російської сторони Україна посилить безпеку російських посольства і консульств.

"Сама Росія висловила прохання посилити охорону дипустанов на час виборів. Ось ми і забезпечуємо правопорядок, правоохоронні органи забезпечать посилену охорону дипустанов: посольства в Києві, генконсульств в Одесі, Львові, Харкові", - розповіла речник МЗС.

Також Беца прокоментувала заборону України голосувати росіянам в дипустановах країни, зазначивши, що своє виборче право вони можуть реалізувати на території РФ.

"Якщо вони хочуть проголосувати, будь ласка, є Російська Федерація, туди можна швидко доїхати... Ми свідомо на це йдемо, це нелегітимні вибори на українській території - в окупованому Криму. Відмовтеся від виборів в Криму - і ми дозволимо голосувати", - додала вона.

Як писав "Обозреватель", раніше генерал спрогнозував плани Путіна по Україні після виборів.