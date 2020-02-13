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13 лютого • оновлено в 11:37
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"Чекаємо вказівки Зеленського!" У "Слузі народу" висловилися про "особливий" статус ОРДЛО

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У законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" не буде прописаний особливий статус ОРДЛО.

Про це заявив керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, ця позиція збігається з баченням ситуації президентом України Володимиром Зеленським.

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У "Слузі народу" порозумілися щодо "особливого" статусу ОРДЛО

У "Слузі народу" порозумілися щодо "особливого" статусу ОРДЛО

"Ліга"

"Обидва проекти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного про внесення змін до Конституції щодо децентралізації – Ред.) були без будь-якого "особливого статусу", – сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання, як просувається робота над текстом нового законопроекту, він відповів, що нардепи чекають зовнішньополітичного сигналу від президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Пролонгація закону стала однією з домовленостей, якої дійшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

  • Керівники фракції "Слуга народу" 10 грудня зареєстрували у ВРУ законопроєкт, який вносить зміни до закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

  • Документ під номером 2569 ініціювали глава фракції Давид Арахамія і його перший заступник, за сумісництвом голова партії Корнієнко.

  • У грудні минулого року з'явився текст проекту, який пропонує зміни в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
На следующих выборах в Верховную Раду победит Опозийионный Блок и тогда особый статус таки запишут в Конституцию.
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