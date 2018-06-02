Чекаємо на санкції: Княгиня Романова незаконно проїхалася по Кримському мосту

Глава Російського імператорського дому велика княгиня Марія Володимирівна Романова та її син князь Георгій Михайлович незаконно прибули до Криму і проїхалися по Керченському мосту.

Про це повідомив радник канцелярії глави дому Романових в кримському регіоні Владислав Пількевич, передає "РИА Новости".

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Візит представників імператорського дому присвячений 235-річчю входження Криму до складу Російської імперії. Спочатку монархи отримали благословення митрополита Феодосійського і Керченського Платона, потім побували в Краснодарському краї, після чого повернулися на півострів.

"Було прийнято принципове рішення їхати тільки на вітчизняному автомобілі. Великий князь сів за кермо автомобіля російського виробництва LADA Largus і провіз велику княгиню Марію Володимирівну по Кримському мосту", - сказав Пількевич.

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За його словами, у представників Імператорського дому "залишилися неймовірні відчуття, оскільки Кримський міст - це перлина і надбання багатонаціонального народу Росії".

Велика княгиня також заявила про законність приєднання Криму до Росії і необхідність це визнати.

Варто відзначити, що Марія Романова та її син є громадянами Іспанії і потрапили до Криму з порушенням українського законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття Кримського моста. 16 травня по ньому запустили рух.

У відповідь на незаконні дії Росії з'явилася негативна реакція міжнародної спільноти.