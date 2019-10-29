"Чекає доля Гандзюк!" Депутатка від "ЄС" заявила про погрози після скандалу із Зеленським

Народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Софія Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози.

Про це вона розповіла у кулуарах парламенту, передає телеканал "Прямий". Зокрема, зазначила, що все трапилося після її емоційного виступу, в якому вона розкритикувала манеру спілкування президента Володимира Зеленського з бійцями у Золому на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Були погрози, що мене чекає доля Катерини Гандзюк, і що я маю готуватися до зустрічі із Сашком Білим. Перед цим, задовго до стріму з Марусею Звіробій, також були погрози", — сказала Федина.

Софія Федина Скріншот з відео

Вона також повідомила, що вже подала заяви до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Однак звернення відомства їй повернули.

"У них зазначено, що ці погрози не мають складу злочину. Мені цікаво, що це за подвійні стандарти", — зауважила депутатка.

Водночас додала, що готова вибачитися за критику на адресу Зеленського, якого вона звинуватила у надмірній зверхності. Але зробить це лише після того, як сам президент і його оточення вибачиться перед українцями за останні скандали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники партії "Слуга народу" освистали виступ у Верховній Раді доброволиці-медички, ветеранки АТО та народної депутатки від "Європейської солідарності" Яни Зінкевич, коли вона відповідала на закиди президентської фракції щодо емоційної реакції Софії Федини на відвідування Володимиром Зеленським Золотого-4.

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