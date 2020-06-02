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2 червня • оновлено в 20:26
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Частину українських суддів звільнили від необхідності огляду на митниці

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У вівторок, 2 червня, Верховна Рада України прийняла Закон, відповідно до якого судді Верховного суду і їх багаж не будуть оглядатися на митниці.

У законопроекті № 3194 говориться про те, що в статтях 340, 359, 456 і 457 Митного кодексу України слова "Верховний Суд України", "Генеральний прокурор України" і "Генеральна прокуратура України" замінено словами "Верховний Суд"," Генеральний прокурор " і "Офіс Генерального прокурора" відповідно.

У підсумку виходить так, що судді Верховного суду, Генпрокурор і члени їх сімей, які не будуть оглядатися при перетині кордону. Крім того, від огляду звільнили і їх багаж. У той же час, контрольовані поставки та переміщення товарів під негласним контролем повинні узгоджуватися з Офісом Генерального прокурора.

Частина українських суддів звільнили від необхідності огляду на митниці

Частина українських суддів звільнили від необхідності огляду на митниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, суддю Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Валентина Сердюка відсторонили від правосуддя за історію з керуванням автомобілем в нетверезому вигляді.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Українська митниця
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Верховний суд Украины
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