Головна Новини
9 грудня • оновлено в 14:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Частину червоних ліній перейдено": нардеп дав прогноз щодо "нормандської зустрічі"

3.2т
Читати матеріал російською

Підсумком зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня у Парижі може стати "підвішування" ситуації з мирним врегулюванням на Донбасі.

Про це в ефірі ObozTV заявив депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз, оцінюючи позиції президента України Володимира Зеленського на переговорах.

"Для нас неприйнятний варіант, коли все підвисне. Та риторика і дії, які передували "нормандському формату" з боку президента України, не дають чітких посилань не тільки всередині суспільства, а й ворогам, і нашим партнерам", – заявив політик.

"Це поправки Геруса до закону про електроенергію, це не настільки належна увага судам, які ми виграли у міжнародних інстанціях. Це повернення наших моряків і повернення наших суден, які нам кинули, як собаці кістку. Це все не зміцнювало позиції України на цій зустрічі", – заявив він.

Новини
"Не можна вірити!" Бійці ООС поділилися очікуваннями від "нормандської зустрічі"

Чийгоз також прокоментував масові акції проти капітуляції. За його словами, президент і його команда "добре відчули напруження, яке існує в суспільстві".

"Це, на мою думку, підвісить ситуацію, і це найгірший варіант. Зараз нас нова команда привела до такого стану, що ми повинні радіти тому, що він там ніякі червоні лінії не перейде", – зазначив народний депутат.

"Частину червоних ліній вже перейдено. Треба вимагати від президента і нової команди, щоб вони чітко визначили позиції держави, як він із Путіним побачиться", – додав він.

"Частину червоних ліній перейдено": нардеп дав прогноз щодо "нормандської зустрічі"

24tv.ua

OBOZREVATEL нагадує, що знакова зустріч у "нормандському форматі" відбудеться у Парижі в понеділок, 9 грудня. В рамках саміту відбудеться і перша розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним "віч-на-віч".

Напередодні зустрічі, 8 грудня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе".

Головне, що потрібно знати напередодні історичної події – в нашому матеріалі.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ахтем Чийгоз Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
14
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАИ БРОСИТЬ КОСТЬ ПРЕЗИДЕНТУ И ПОСАДИТЬ ЕГО НА ЦЕПЬ СОВМЕСТНО С КО И ИХ КОМПАНИЕЙ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Позиция мaйдaнyтых ясна. А что говорят соцопросы о позиции большинства граждан Украины?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги