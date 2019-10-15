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15 жовтня • оновлено в 13:55
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"Путін підвищує ставки": експосол дав невтішний прогноз щодо Донбасу

3.5т Читати матеріал російською

Росія не хоче встановлення миру ні за "формулою Штайнмаєра", ні за іншими сценаріями, її мета залишається колишньою.

Таку думку висловив експосол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. "Думаю, що на нас чекає ще підвищення ставок і вимог. І це великі виклики для українських переговірників, для президента Зеленського", – наголосив він.

За словами Чалого, наші військові, наша армія, весь народ дає шанс главі держави провести діалог із Росією з позицій не слабкого, а сильного.

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Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Мій прогноз такий: мені здається, що ключове завдання Путіна зараз – це дестабілізація України. Тобто контроль над енергетикою, посилення військової складової навколо наших кордонів і політична й інша дестабілізації у країні. Росія точно не йде до миру. І питання формули якраз і кинули заради підриву ситуації зсередини", – сказав колишній посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 14 жовтня, відбулися масштабні акції протесту "Ні капітуляції!", у ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – главі РФ Володимиру Путіну. Тисячі громадян вийшли на Майдан із прапорами України проти здачі інтересів держави на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Валерій Чалий Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
а зачем украина покупает электроэнергию и твэлы у россии? выполняет "ключевую задачу путина - то есть контроль над энергетикой"?))
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то Россия сейчас вплотную занята Ближним Востоком, а Украина может и подождать, не Бог весть какая фигура на мировой арене.
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Мир Миру
Мир Миру
Вже видно, що команду "ЗЕ" треба постійно тримати "в тонусі", інакше вони дезорієнтуються у просторі.
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