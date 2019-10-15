"Путін підвищує ставки": експосол дав невтішний прогноз щодо Донбасу

Росія не хоче встановлення миру ні за "формулою Штайнмаєра", ні за іншими сценаріями, її мета залишається колишньою.

Таку думку висловив експосол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю LB.ua. "Думаю, що на нас чекає ще підвищення ставок і вимог. І це великі виклики для українських переговірників, для президента Зеленського", – наголосив він.

За словами Чалого, наші військові, наша армія, весь народ дає шанс главі держави провести діалог із Росією з позицій не слабкого, а сильного.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Мій прогноз такий: мені здається, що ключове завдання Путіна зараз – це дестабілізація України. Тобто контроль над енергетикою, посилення військової складової навколо наших кордонів і політична й інша дестабілізації у країні. Росія точно не йде до миру. І питання формули якраз і кинули заради підриву ситуації зсередини", – сказав колишній посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 14 жовтня, відбулися масштабні акції протесту "Ні капітуляції!", у ході яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору – главі РФ Володимиру Путіну. Тисячі громадян вийшли на Майдан із прапорами України проти здачі інтересів держави на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram