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27 березня • оновлено в 15:23
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Бюджет від другого тимчасового Уряду Зеленського імені Попандопуло

2.8т

Бюджет. Ознайомився з проектом нової версії карантинного бюджету від 2 тимчасового Уряду Зеленського. Точніше проаналізував, що зміг, з огляду на ту інформацію, яку отримав від депутатів, працівників Міністерств та журналістів.

Парадокс в тому, що й 2 тимчасовий, як і 1 тимчасовий Уряд не має звички заздалегідь оприлюднювати проекти своїх документів!Але по суті. Загальний висновок: високопосадовці вирішили забрати кошти у тих, кого не жалко й хто далі готовий мужньо терпіти цю владу. За підрахунками експертів урядова версія бюджету передбачає зменшення фінансування культури на 41%, спорту (без олімпіада та Параолімпіади) – на 43%, освіти – на 5%.

Натомість, МВС – на 0%, Державне управління справ при Президентові – 2%, Верховна Рада й Генпрокуратура – 2%.

Серед потерпілих від Урядової ініціативи більшість вузівських дослідницьких проектів, в тому числі з іноземним співфінансуванням, низка програм на підтримку фермерів, бібліотечна галузь, кіно, масовий спорт тощо.

Ця сумна й трагікомічна історія знову повертає нас до "Весілля у Малинівці", де Попандопуло закладав основи бюджетної політики нинішньої української влади. І не здивуємося, якщо висопосадовці з офісу Президента, сотень урядових, суддівських і правоохоронних структур в кінці кінців запитають: "А ми там випадково не обділили себе"?!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
У Котовского - котовцы, у Буденного - буденовцы, у Папандопуло - папндополувцы. Все резонно и логично, нечему удивляться. Если сюда еще добавить 73% таких же Поандопул.
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