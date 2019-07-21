"Будуть бойові дії!" У Зеленського поскаржилися на "тітушок"

Штаб партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявив про "тітушок" на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Зокрема, про проблеми на виборах розповів глава штабу Олександр Корнієнко під час брифінгу. За його словами, боротьба буде жорсткою.

"Уже відомі близько 20 округів, де будуть бойові дії. Уже формуються команди тітушок. В одній із комісій роблять спецрежим, через рамки пропускають", – зазначив він.

Олександр Корнієнко

Усі подробиці про вибори до Ради 21 липня 2019 року, дізнайтеся тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12:00 21 липня в поліцію надійшло 606 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

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