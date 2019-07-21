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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Будуть бойові дії!" У Зеленського поскаржилися на "тітушок"

4.2т Читати матеріал російською

Штаб партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" заявив про "тітушок" на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Зокрема, про проблеми на виборах розповів глава штабу Олександр Корнієнко під час брифінгу. За його словами, боротьба буде жорсткою.

"Уже відомі близько 20 округів, де будуть бойові дії. Уже формуються команди тітушок. В одній із комісій роблять спецрежим, через рамки пропускають", – зазначив він.

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Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Усі подробиці про вибори до Ради 21 липня 2019 року, дізнайтеся тут.

"Будуть бойові дії!" У Зеленського поскаржилися на "тітушок"
"Будуть бойові дії!" У Зеленського поскаржилися на "тітушок"

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12:00 21 липня в поліцію надійшло 606 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Serov Oleg
Serov Oleg
даешь экшн,епта!
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