"Будете покарані!" Парубій у Раді пригрозив злочинцю Путіну

Підтвердження об'єднаною слідчою групою того факту, що малайзійський Boeing-777 був збитий російським "Буком", означає для Росії невідворотне покарання.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи пленарне засідання парламенту.

"Я хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну, що покарання невідворотне. Зло буде покаране!" - пригрозив при цьому він.

. @AndriyParubiy: вчора міжнародна комісія, яка розслідує збиття російськими окупантами літака малайзійських авіаліній остаточно заявила, що літак збили російські кадрові військові.

Я хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну, що покарання невідворотне. Зло буде покаране! pic.twitter.com/zB4ROdW5lb - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 25 травня 2018 р

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, зокрема діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.