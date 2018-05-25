УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

"Будете покарані!" Парубій у Раді пригрозив злочинцю Путіну

2.1тЧитати новину російською

Підтвердження об'єднаною слідчою групою того факту, що малайзійський Boeing-777 був збитий російським "Буком", означає для Росії невідворотне покарання.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи пленарне засідання парламенту.

"Я хочу нагадати міжнародному злочинцю Путіну, що покарання невідворотне. Зло буде покаране!" - пригрозив при цьому він.

Новини
Повномасштабна атака на Україну: Парубій назвав головну умову великої війни з Росією

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий пасажирський літак Boeing 777 компанії "Malaysia Airlines", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб, зокрема діти.

Терористи "ДНР" заявляли, що під Торезом вони збили військовий літак української армії. Пізніше ці повідомлення були видалені.

У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак MH17 був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеною з Росії в Первомайський район Донецької області, який на момент катастрофи вже перебував під контролем терористів.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінАндрій Парубій
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Иванов Сергей
Иванов Сергей
Для начала Палубий помогает член!
Ответить
0
0

Наші блоги