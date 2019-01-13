''Будемо виконувати рішення'': в Держприкордонслужбі зробили заяву про візи з Росією

Державна прикордонна служба України на сьогодні готова до можливого введення біометричного візового режиму з Російською Федерацією.

Про це розповів в ефірі ObozTV прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян, коментуючи заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про необхідність віз з РФ.

"Держприкордонслужба діє завжди в межах компетенції та чинного законодавства. Якщо рішення про введення візового режиму буде прийнято, ми його будемо виконувати, і для нас це не є чимось складним. Контроль Держприкордонслужби за наявністю візи або іншого документа, який її замінює, не є чимось надзвичайним", – підкреслив він.

Слободян нагадав, що з початку 2018 року прикордонники вже здійснюють біометричний контроль – знімають відбитки пальців у іноземців, які представляють 70 країн міграційного ризику, куди входить і РФ.

"Складність не в контролі на кордоні, а в організації попередньої реєстрації та в зборі інформації про тих громадян РФ, які планують їхати в Україну. Повинна бути система консульських пунктів за межами України або інший формат, яким чином ці громадяни будуть давати інформацію для отримання віз. Технічно це складний процес", – додав представник Держприкордонслужби.

avtosreda.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україна повинна ввести візовий режим з Росією через її агресію на Донбасі і анексію Криму.

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