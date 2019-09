"Стоятимемо разом!" США звернулися із потужним посилом до України

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон висловив підтримку Україні у питанні цілісності країни.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи заходи у Польщі з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни.

"Під час зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса із президентом України Володимиром Зеленським послання віцепрезидента не могло бути яснішим: США стояли і стоятимуть разом із народом України у питаннях безпеки і територіальної цілісності", – зазначив Болтон.

Зустріч політиків відбулася у Варшаві, куди і Зеленський, і Пенс прибули на заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни.

Good being in Poland w / the @VP. During his meeting with President Zelenskyy, The VP's message could not have been more clear: the US has stood, and will continue to stand, with the people of Ukraine on their security and territorial integrity. https://t.co/IBCbckXxKV