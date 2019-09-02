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2 вересня • оновлено в 11:30
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/ Політика

"Стоятимемо разом!" США звернулися із потужним посилом до України

1.5т Читати матеріал російською

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон висловив підтримку Україні у питанні цілісності країни.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи заходи у Польщі з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни.

"Під час зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса із президентом України Володимиром Зеленським послання віцепрезидента не могло бути яснішим: США стояли і стоятимуть разом із народом України у питаннях безпеки і територіальної цілісності", – зазначив Болтон.

Джон Болтон

Джон Болтон

EADaily

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"Варшава загнала сама себе": Захарова образилася на Польщу через Путіна

Зустріч політиків відбулася у Варшаві, куди і Зеленський, і Пенс прибули на заходи, присвячені річниці початку Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пенс не згадав про Росію, віддаючи данину європейським народам за боротьбу у роки Другої світової війни.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
"стояли и будут стоять за целостность украины"....чЁ,Крым в составе украины,как и Ю-В?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кардинал с галантерейщиком - определённо сила!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И долго будут стоять?))))))))
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