"Будемо стежити!" Юнкер звернувся до Порошенка щодо свободи слова в Україні

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер у своєму листі до голови політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка запевнив, що Європейський Союз уважно стежитиме за розвитком ситуації із захистом свободи ЗМІ в Україні і порушуватиме це питання перед українською владою.

Як зауважили на сайті пресслужби "ЄС", у відповідь на занепокоєння п’ятого президента України щодо тиску, який чиниться на телеканал "Прямий", президент Єврокомісії наголосив, що Євросоюз надає вагомого значення захисту свободи ЗМІ та свободи висловлювання; цінностям, які складають фундамент будь-якої демократичної країни.

У повідомленні сказано, що у переддень передачі повноважень новому складу Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив вдячність Порошенку за плідну співпрацю та підтвердив важливість продовження курсу України на політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Євросоюзом.

Жан-Клод Юнкер

Нагадаємо, що у зв’язку із початком відкритого політичного тиску на телеканал "Прямий" п’ятий президент України та голова політичної партії "Європейська Солідарність" 8 листопада звернувся з листами на адресу керівництва інституцій Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, а також Європейської народної партії з проханням закликати українську владу припинити порушення основних прав і свобод в Україні, зокрема свободи ЗМІ, а також не згортати курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Як писав OBOZREVATEL, у 7 листопада, до власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка прийшли з обшуком. На сайты каналу назвали ці дії "наступом на свободу слова".

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