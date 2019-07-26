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"Буде, як з Німеччиною": Ілларіонов розповів, коли Донбас і Крим повернуться в Україну

20.6т Читати матеріал російською

Україна поверне окуповані Росією Донбас і Крим, тільки якщо створить потужні збройні сили і економіку, як це зробили Німеччина і Франція після двох світових воєн.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній радник глави РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов. За його словами, для України це проект не на рік і не на п'ять, а якщо ж звільнення Донбасу відбуватиметься за теперішніми темпами, на це піде не менше тисячі років.

"Поки що Україна не може силою повернути Донбас. Можна повертати по 24 кв. км території в рік і платити сотнями життів українських військових. І якщо територія ОРДЛО дорівнює приблизно 25 тис. км, то на її звільнення за нинішньої швидкості, знадобиться тисяча років. Щоб процес пішов швидше, Україна має стати сильною в усіх відношеннях і має мати дуже потужних союзників", – уточнив економіст.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Цензор.нет

Як приклад він навів відносини Німеччини та Франції, коли та відібрала французький Ельзас і Лотарингію. Назад ці території повернулися тільки після Другої світової війни, завдяки союзникам Франції – Британській імперії, США та СРСР.

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"Чи могла Західна Німеччина відвоювати у 1949-му році Східну Німеччину у СРСР? Ні. Їй потрібні були 40 з гаком років, інші економіка і держава. А також спільні дії із союзниками – США, Великобританією, Францією і поразка СРСР у Холодній війні. Тільки після цього об'єднання Німеччини стало можливим. Так само буде і з Україною", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький блогер розповів про несподівані аспекти життя в "ДНР" при перетині лінії розмежування з Україною.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Росія війна Новини Росії
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Куни Чан
Куни Чан
Когда упоротые начинают башлять обозу за свой упоротый полет фантазии, значит дела у них не осень)
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
=="Будет, как с Германией"== *Вздохнул* то есть сначала нужно взять киевский рейстаг ...
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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