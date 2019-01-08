Британські парламентарі 15 січня вирішать долю угоди щодо Brexit

Голосування в Палаті громад британського парламенту щодо угоди про Brexit відбудеться 15 січня, повідомив уряд Великобританії.Уряд Великобританії оголосив, що 15 січня у Палаті громад британського парламенту відбудеться голосування щодо угоди про вихід країни зі складу Європейського Союзу - так званий Brexit. Про це на Даунінг-стріт повідомили в вівторок, 8 січня. Заява пролунала на тлі зростання побоювань через можливий вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу без відповідної угоди.

В уряді також підтвердили, що прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей і досі намагається переконати як незгодних з її позицією парламентарів з лав її Консервативної партії, так і опозицію, щоб ті підтримали план Мей щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. Речник британського уряду також наголосив, що Мей ще зможе щось запропонувати законодавцям, щоб переконати їх підтримати угоду.

Нагадаємо, Великобританія має вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Заплановане на 11 грудня 2018 року голосування в Палаті громад щодо угоди про Brexit перенесли на січень 2019 року. Тим часом Європейська Комісія вже розробила план дій на випадок виходу Великобританії без угоди зі складу ЄС.