Брат Медведчука іде в Раду по округу на Луганщині

Центральна виборча комісія України зареєструвала молодшого брата політика і кума президента РФ Віктора Медведчука Сергія Медведчука кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 105 у Луганській області.

Дана інформація доступна на сайті ЦВК. Так, він балотується від партії Опозиційна платформа - За життя. Округ № 105 включає в себе прифронтове місто Щастя і частину Новоайдарського району.

Усього по округу зареєстровані 28 кандидатів у народні депутати.

Віктор і Сергій Медведчуки

Сергій Медведчук раніше працював головою Львівської митниці, потім заступником голови Державної Податкової Адміністрації України, з 1998 по 2006 рік був депутатом Львівської обласної ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Віктор Медведчук продовжить свою участь у переговорах з Кремлем щодо вирішенням конфлікту на Донбасі.

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