"Як людей із ФСБшної школи беруть у РНБО?" Спливла несподівана посада брата Єрмака

Денис Єрмак, брат глави Офісу президента України Андрія Єрмака, працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка.
Про це сказано у відповіді апарату РНБО виданню "РБК-Україна". Уточнюється, що свої обов'язки Єрмак-молодший виконував на громадських засадах із 17 березня 2015 року до 15 серпня 2019-го.
Денис Єрмак займався організацією та проведенням заходів, пов'язаних із діяльністю заступника секретаря РНБО, та інформаційно-аналітичною роботою.
Гео Лерос і Денис Єрмак
Колаж
Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос поділився відповіддю РНБО на своїй сторінці у Facebook. Як написав він, Литвиненко в 1989 – 1994 рр. навчався в Академії Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації.
РБК-Україна
"Мене дивує, що якщо подивитися біографію Литвиненка, то виникає питання – як в Україні людей із фсбшної школи беруть у СБУ, потім у РНБО? РНБО це орган, у який стікається вся найважливіша інформація в державі", – написав Лерос.
Він додав, що із січня 2014 року Литвиненко – головний радник Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна", який був створений у лютому 2014 року ексглавою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним.
Олександр Литвиненко
Укрінформ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від СН Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава ОП Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі та заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
Генпрокурорка Ірина Венедиктова відповіла на скандал із "плівками Єрмака".
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