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8 квітня • оновлено в 22:00
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Брат Єрмака був позаштатним радником заступника секретаря РНБО

12.4т
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Денис Єрмак, брат глави Офісу президента України Андрія Єрмака, працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Про це сказано у відповіді апарату РНБО виданню "РБК-Україна". Уточнюється, що свої обов'язки Єрмак-молодший виконував на громадських засадах із 17 березня 2015 року до 15 серпня 2019-го.

Денис Єрмак займався організацією та проведенням заходів, пов'язаних із діяльністю заступника секретаря РНБО, та інформаційно-аналітичною роботою.

Гео Лерос і Денис Єрмак

Гео Лерос і Денис Єрмак

Колаж

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос поділився відповіддю РНБО на своїй сторінці у Facebook. Як написав він, Литвиненко в 1989 – 1994 рр. навчався в Академії Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації.

"Як людей із ФСБшної школи беруть у РНБО?" Спливла несподівана посада брата Єрмака

РБК-Україна

"Мене дивує, що якщо подивитися біографію Литвиненка, то виникає питання – як в Україні людей із фсбшної школи беруть у СБУ, потім у РНБО? РНБО це орган, у який стікається вся найважливіша інформація в державі", – написав Лерос.

Він додав, що із січня 2014 року Литвиненко – головний радник Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна", який був створений у лютому 2014 року ексглавою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним.

Олександр Литвиненко

Олександр Литвиненко

Укрінформ

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Плівки Єрмака
Особи
Андрій Єрмак Гео Лерос
Місце
Україна
Теги
РНБО Партія Слуга народу скандали політика Офіс президента
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а что ,только в цру должны "патриоты",учиться?
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Max Alex
Max Alex
Гутко Володимир, а ти і до рівня бурси не дотягуєш.
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Pegasman Partagas, У патриотов Украины максимум ПТУ )
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