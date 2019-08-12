"Боронь Боже, ображатися": у "Слузі народу" відповіли на різкі слова радника Зеленського

Різкі слова радника президента України Микити Потураєва про те, що всі новообрані депутати від партії "Слуги народу" – "політично ніхто", були вирвані з контексту.

Про це сказала у ефірі ObozTV майбутній народний депутат від "Слуги народу" Анна Коваленко. Вона запевнила, що аж ніяк не ображається на Потураєва.

"Боронь Боже, ображатися... Насправді, я знаю Микиту Потураєва і до парламентської діяльності. Ця фраза була вирвана з контексту", – пояснила Коваленко.

"Йшлося про те, що нам ще належить набути політичного досвіду, реалізовувати політику і сформуватися як політичним фігурам", – уточнила вона.

Політик нагадала, що багато обраних до Ради депутатів опинилися в політиці вперше.

"І це для них серйозні виклики – не спокуситися на якісь крамольні історії, а все ж таки за наступні 5 років розвинутися в дійсно сильних політиків, які служать на благо України", – зазначила Коваленко.

Микита Потураєв glavred.info

OBOZREVATEL нагадує, що політичний радник президента України Володимира Зеленського і один з головних політтехнологів партії "Слуга народу" Микита Потураєв виступив перед новообраними народними депутатами під час тренінгу у Трускавці.

Запис емоційного звернення Потураєва до майбутніх законодавців потрапив до інтернету, викликав широкий суспільний резонанс і неоднозначну реакцію.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!