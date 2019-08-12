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"Боронь Боже, ображатися": у "Слузі народу" відповіли на різкі слова радника Зеленського

1.3т Читати матеріал російською

Різкі слова радника президента України Микити Потураєва про те, що всі новообрані депутати від партії "Слуги народу" – "політично ніхто", були вирвані з контексту.

Про це сказала у ефірі ObozTV майбутній народний депутат від "Слуги народу" Анна Коваленко. Вона запевнила, що аж ніяк не ображається на Потураєва.

"Боронь Боже, ображатися... Насправді, я знаю Микиту Потураєва і до парламентської діяльності. Ця фраза була вирвана з контексту", – пояснила Коваленко.

"Йшлося про те, що нам ще належить набути політичного досвіду, реалізовувати політику і сформуватися як політичним фігурам", – уточнила вона.

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Політик нагадала, що багато обраних до Ради депутатів опинилися в політиці вперше.

"І це для них серйозні виклики – не спокуситися на якісь крамольні історії, а все ж таки за наступні 5 років розвинутися в дійсно сильних політиків, які служать на благо України", – зазначила Коваленко.

Микита Потураєв

Микита Потураєв

glavred.info

OBOZREVATEL нагадує, що політичний радник президента України Володимира Зеленського і один з головних політтехнологів партії "Слуга народу" Микита Потураєв виступив перед новообраними народними депутатами під час тренінгу у Трускавці.

Запис емоційного звернення Потураєва до майбутніх законодавців потрапив до інтернету, викликав широкий суспільний резонанс і неоднозначну реакцію.

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Анна Коваленко Микита Потураєв
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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