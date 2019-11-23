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24 листопада • оновлено в 02:21
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Бояться Путіна? Радник Трампа зробив зрадницьку заяву про Україну в НАТО

1.4т
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НАТО не зацікавлений приймати до свого складу Україну, оскільки це приведе до конфлікту з Росією.

Так вважає радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен. Він заявив, що Штати не хочуть конфлікту з Кремлем, передає "РІА Новини".

"Що стосується НАТО і України, то я не думаю, що це зараз на порядку денному. Росія фактично в конфлікті з Україною. Не думаю, що для НАТО в цілому було б добре прийняти Україну в НАТО і вступити в прямий конфлікт з Росією", - заявив він.

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Роберт О'Брайен

Роберт О'Брайен

Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

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Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Російсько-український конфлікт
Місце
США
Тег
НАТО
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
На Западе это называют "четким сигналом". Это сигнал соседям Украины, что когда закончится транзит газа через Украину, можно приступать к ее разделу и возвращению своих территорий, временно оккупированных xoxляцкoй нeчиcтью.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина должна исполнить свою роль, затем будет послана найух
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
#весьмирснами... что тут ещё скажешь...
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