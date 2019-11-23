Бояться Путіна? Радник Трампа зробив зрадницьку заяву про Україну в НАТО

НАТО не зацікавлений приймати до свого складу Україну, оскільки це приведе до конфлікту з Росією.

Так вважає радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен. Він заявив, що Штати не хочуть конфлікту з Кремлем, передає "РІА Новини".

"Що стосується НАТО і України, то я не думаю, що це зараз на порядку денному. Росія фактично в конфлікті з Україною. Не думаю, що для НАТО в цілому було б добре прийняти Україну в НАТО і вступити в прямий конфлікт з Росією", - заявив він.

Роберт О'Брайен Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО не хоче нової гонки озброєнь з Росією, але в той же час вважає жорсткою свою політику по відношенню до Москви.

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