Боротьба з коронавірусом і реформа: новий очільник МОЗ назвав головні цілі

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов визначив пріоритетами у своїй діяльності боротьбу з епідемією коронавірусу і завершення медичної реформи.

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Про це новопризначений керівник відомства заявив 31 березня під час знайомства з колективом міністерства, повідомляється на Telegram-каналі МОЗ.

Максим Степанов LIGA.net

"Попереду чимало роботи. Перший пріоритет – боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з точки зору підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити втрачати час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію з установами охорони здоров'я на місцях", – сказав Сткпанов.

"Другий пріоритет – медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі всіх рівнів", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України з другого разу підтримала кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я 30 березня.

Після вступу на посаду він пообіцяв діяти швидко і системно в боротьбі з коронавірусом в Україні.

Також він заявив про посилення контролю за карантином, щоб Україна не повторила досвід Італії.

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