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31 березня • оновлено в 13:51
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Боротьба з коронавірусом і реформа: новий очільник МОЗ назвав головні цілі

1.5т
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов визначив пріоритетами у своїй діяльності боротьбу з епідемією коронавірусу і завершення медичної реформи.

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Про це новопризначений керівник відомства заявив 31 березня під час знайомства з колективом міністерства, повідомляється на Telegram-каналі МОЗ.

Максим Степанов

Максим Степанов

LIGA.net

"Попереду чимало роботи. Перший пріоритет – боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з точки зору підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити втрачати час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію з установами охорони здоров'я на місцях", – сказав Сткпанов.

"Другий пріоритет – медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі всіх рівнів", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
медична реформа Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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