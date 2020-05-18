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18 травня • оновлено в 12:08
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Данило Монін
Данило Монін
Експерт Українського інституту майбутнього Всі статті автора

"Борьба" с контрабандой: Янукович победил Нефьодова

3.2т
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О 'борьбе' с контрабандой

Как Вы знаете, у нас борьба с контрабандой чуть ли не тема номер 1 у нашей власти на протяжении многих лет. Сколько раз мы уже слышали даём –столько времени, чтобы победить контрабанду. Черные сотни, маневры СБУ, смены таможенников и прочее. А воз и ныне там...

Но сегодня о другом.

Дело в том что товарная контрабанда у нас декриминализирована ещё с 2012 года. У нас только оружие радиоактивные материалы, взрывчатка и культурные ценности и тому подобное под криминальным преследованием ... И соответственно с 2012 году контрабанда должна конфисковываться и ещё накладываться штраф в размере 100% от стоимости товара.

В тоже время на уровне доходов государства выделена специальная статья доходов от реализации конфиската. Я провел аналитическую работу и собрал данные за последние 11 лет - доходы по этом статье Вы можете видеть на диаграмме переведенные в USD по среднему курсу в году.

"Борьба" с контрабандой: Янукович победил Нефьодова

Что можно сказать по этому поводу :

1) Янукович победил. Нефьодов на последнем месте.

2) Такие мизерные суммы реализации конфиската говорят о том, что таможня у нас это скорее сесть на потоки и получать чемоданы кеша, чем реальная борьба. Ведь если реализация конфиската за весь 2019 год при честном Нефьодове на всю страну составила 500 тыс долларов на фоне импорта в 50 млрд ... То можно сделать однозначный вывод - с контрабандой у нас никто даже не начинал бороться!

Сейчас начали идти разговоры, чтобы опять необходимо криминализировать контрабанду. Но как это решит вопрос? Ведь это позволит СБУ прессовать всех по любому поводу и взятки только еще возрастут. Должны начать работать связка. Таможня. Прокуратура, СБУ и Суды. Пока мы наблюдаем тотальный провал в этой работе, где каждый пытается формировать свою ренту.

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Автор
Данило Монін Данило Монін
Тема
Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Даниил Монина
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