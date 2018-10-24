Бондаренка — у відставку: проти мера Черкас знайшли скандальні докази

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко може бути достроково відсторонений від виконання обов'язків через порушення законів України та присяги.

До такого висновку дійшла Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України, яка провела науково-правову оцінку скандальної позачергової сесії міської ради, скликаної у серпні цього року.

"На підставі частини другої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" може бути ініційовано дострокове припинення повноважень Бондаренка А. В. як Черкаського міського голови в порядку, передбаченому частиною дев'ятою зазначеної статті", — йдеться у експертному висновку, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Було встановлено, що скликання й проведення позачергового засідання містило також ознаки порушення Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Справа в тому, що під час прийняття рішень на засіданні, яке відбулося 22 серпня 2018 року, у протокол поіменного голосування були внесені прізвища депутатів, котрі склали свої повноваження ще у травні 2018-го. Серед них: Косяк В. П., Скорик М. Г., Цегвінцева А. В., Чорнобиль Т. А., Шадловський М. В.

Крім того, у діях чинного мера знайшли ознаки порушення присяги службовця органів місцевого самоврядування. Експерти зазначили, що чинність рішень скандальної позачергової сесії має бути оскаржена в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня Бондаренко отримав підозру від Генеральної прокуратури України. Причиною стало те, що за час роботи міським головою обласного центру він спеціально створював проблеми для діяльності місцевої влади.