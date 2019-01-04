Болсонару не проти розміщення військової бази США у Бразилії

Президент Бразилії відкритий до можливої появи в Бразилії військової бази США. В уряді Бразилії можливі "чистки" лівих.Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що відкритий для можливості розміщення в Бразилії військової бази Сполучених Штатів. Рішення щодо такого кроку залежатиме від ситуації, що складатиметься в світі. "Хто знає, чи не доведеться нам обговорювати це питання в майбутньому. Залежить від того, що коїтиметься в світі", - цитує слова Болсонару інформагенція Reuters.

Новий бразильський лідер також підтвердив раніше задеклароване ним бажання перенести посольство Бразилії в Ізраїлі до Єрусалима. Цим він наслідує широко розкритикований у світі подібний крок президента США Дональда Трампа.

Тим часом новий уряд Бразилії погрожує своєрідними "чистками" міністрів, котрі не розділятимуть панівних політичних поглядів, пише агенція AFP. Повідомляється, що за президентсва правопопулістського Болсонару, небажаними в уряді можуть стати представники і прихильники лівої Робітничої партії Бразилії.

Жаір Болсонару переміг на виборах 28 жовтня 2018 року. 63-річний колишній десантник, якого називають "бразильським Трампом", відомий своєю ексцентричною поведінкою та крайніми правими поглядами. Під час передвиборної кампанії Болсонару відзначився тим, що звеличував період диктатури в Бразилії (1964-1985 роки). Крім того, він неодноразово допускав образливі висловлювання у бік політичних опонентів, жінок, гомосексуалів, а також робив ксенофобські заяви. Водночас, Болсонару користується підтримкою бразильців, які незадоволені корупційними скандалами та посиленням рівня насильства у країні.