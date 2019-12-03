"Бойовики епохи Порошенка": в Росії публічно похвалили Зеленського за газові перестановки

Головний поплічник путінського режиму, одіозний російський сенатор Олексій Пушков публічно похвалив президента України Володимира Зеленського за зміну керівництва "Нафтогазу".

Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці у Twitter. Сенатор назвав колишніх менеджерів української компанії "газовими бойовиками епохи п'ятого президента України Петра Порошенка".

Він також додав, що вони здатні тільки воювати, а не домовлятися.

У Росії публічно похвалили Володимира Зеленського за перестановки в "Нафтогазі"

"Нині час Зеленського. І прем'єра замінили, і Клімкіна. Настав час замін і в "Нафтогазі", – додав Пушков.

Нагадаємо, що міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств. У "Нафтогазі" відповіли, що не проти конкурсу, але його навряд чи встигнуть провести до кінця року.

У Києві прийнято рішення про зміну керівництва Нафтогазу. Це крок давно назріло. Нинішні менеджери компанії - "газові бойовики" епохи Порощенко, вони здатні лише воювати, але не домовлятися. Нині час Зеленського. І прем'єра замінили, і Клімкіна. Прийшов час замін і в Нафтогазі. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 грудня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, скандальний російський сенатор Олексій Пушков запропонував помістити колишню народну депутатку від "Свободи" Ірину Фаріон до психіатричної лікарні. Так він відреагував на заяву націоналістки про те, що всі російськомовні українці – "раби або окупанти".

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