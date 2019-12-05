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5 грудня • оновлено в 18:05
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"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

10.3т
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У мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту президента України Володимира Зеленського у Міноборони і Генштаб.

Він прибув туди на урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Главу держави супроводжували два автобуси охорони, стверджує на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Олександр Грамарчук (Гром).

"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, що охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" – обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.

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Зеленський і ЗСУ

Зеленський і ЗСУ

У коментарях під постом спалахнула гаряча дискусія, де люди також висловили своє обурення через такий страх перед захисниками України.

"Він скоро і своєї тіні боятиметься", "Як вони його терплять після таких відвертих виявів неповаги і недовіри?", "Лютий п*Zдець", "Щось так "приємних" новин багато!", "Сидів би у "Кварталі", писав би жарти для люмпенів і був би багатим і знаменитим. Ні, бляха, поліз державою керувати. Це не на роялі х*ром, тут розум треба", – вибухнули жорсткою критикою українці.

"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше українських користувачів мережі розлютило фото, на якому видно, що по маршруту кортежу Зеленського розставлені бійці Національної гвардії. Його опублікував ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

  • Однак в ОПУ Омеляна звинуватили у поширенні неправдивої інформації та роз'яснили ситуацію. Там запевнили, що бійці НГУ охороняють безліч трас і доріг по всій країні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ахах,вата капитально заполонила сайт. Украинцы сюда только изредка заходят...достаточно сайта нас ФБ,а вате нужно VPN и задворки мини-версии))) удоды лишнехромосомные. Сюда иногда заходить,чисто развлечения ради,почитать,как вата между собой на укрресурсе кукарекает.
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Что делать если матрац для солдат,я имею в виду Зверебой,угражает главе государства,если отморозки стреляют по детям, если аргументом в семейном конфликте выступает граната-что должна делать служба охраны? Вы бы,падлюки,написал специально для тыловых крыс-сьездили бы на передовую без охраны-очень хотелось посмотреть на ваши штаны. Есть закон об охране гос. лиц-сидите и не пиздите гондурасы
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Тымчук Виктор, что делать...купить тебе,ватному идиоту мозг и лицо.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоун от питухов бегает.
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