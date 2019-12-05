"Боїться своєї армії!" Українців розсердила витівка Зеленського із ЗСУ

У мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту президента України Володимира Зеленського у Міноборони і Генштаб.

Він прибув туди на урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Главу держави супроводжували два автобуси охорони, стверджує на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Олександр Грамарчук (Гром).

"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, що охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" – обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.

Зеленський і ЗСУ

У коментарях під постом спалахнула гаряча дискусія, де люди також висловили своє обурення через такий страх перед захисниками України.

"Він скоро і своєї тіні боятиметься", "Як вони його терплять після таких відвертих виявів неповаги і недовіри?", "Лютий п*Zдець", "Щось так "приємних" новин багато!", "Сидів би у "Кварталі", писав би жарти для люмпенів і був би багатим і знаменитим. Ні, бляха, поліз державою керувати. Це не на роялі х*ром, тут розум треба", – вибухнули жорсткою критикою українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше українських користувачів мережі розлютило фото, на якому видно, що по маршруту кортежу Зеленського розставлені бійці Національної гвардії. Його опублікував ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Однак в ОПУ Омеляна звинуватили у поширенні неправдивої інформації та роз'яснили ситуацію. Там запевнили, що бійці НГУ охороняють безліч трас і доріг по всій країні.

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