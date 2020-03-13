"Баня, алкоголь і секс": "слуга народу" назвала "рецепт порятунку" від коронавірусу

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька вирішила пожартувати про запобіжні заходи, які допоможуть уберегтися від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала два пости, присвячені цій темі.

Єлизавета Богуцька uaportal.com

"Якщо високі температури убивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, оскільки можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе!" – йдеться в одному з її постів.

В іншому Богуцька пожартувала про дистанцію між людьми і карантин: "Кажуть, що вірус помирає на відстані одного метра. Кажуть, що карантин мінімізує поширення вірусу. Кажуть, що два тижні карантину сприяють демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд повинен дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?".

Користувачі соцмережі в цілому з гумором відреагували на її публікації, проте не обійшлося і без шпильок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богуцька заявила, що паніка довкола коронавірусу COVID-2019 є аферою.

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