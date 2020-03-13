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14 березня • оновлено в 00:03
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Богуцька вирішила пожартувати про запобіжні заходи від коронавірусу

5.2т
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Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька вирішила пожартувати про запобіжні заходи, які допоможуть уберегтися від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала два пости, присвячені цій темі.

Єлизавета Богуцька

Єлизавета Богуцька

uaportal.com

"Якщо високі температури убивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, оскільки можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе!" – йдеться в одному з її постів.

В іншому Богуцька пожартувала про дистанцію між людьми і карантин: "Кажуть, що вірус помирає на відстані одного метра. Кажуть, що карантин мінімізує поширення вірусу. Кажуть, що два тижні карантину сприяють демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд повинен дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?".

Користувачі соцмережі в цілому з гумором відреагували на її публікації, проте не обійшлося і без шпильок.

"Баня, алкоголь і секс": "слуга народу" назвала "рецепт порятунку" від коронавірусу
"Баня, алкоголь і секс": "слуга народу" назвала "рецепт порятунку" від коронавірусу
"Баня, алкоголь і секс": "слуга народу" назвала "рецепт порятунку" від коронавірусу
"Баня, алкоголь і секс": "слуга народу" назвала "рецепт порятунку" від коронавірусу
"Баня, алкоголь і секс": "слуга народу" назвала "рецепт порятунку" від коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богуцька заявила, що паніка довкола коронавірусу COVID-2019 є аферою.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Ліза Богуцька
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Чміль Валерій
Чміль Валерій
Вы что-то умное ожидали от члена партии "Враг народа" Лизы Богуцкой? Ха-ха!
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Golan Sim
Golan Sim
..В этнографической экспедиции в Бережанах (Тернопольская область) очевидцы наблюдали, как пастухи 6—12 лет целыми днями онанировали, не стесняясь друг друга. Это называлось — "делать пиво". Первым опытом общения между полами было секеляние. Дети раздевались, наваливались друг на друга и терлись. Младшие мальчики и девочки терлись при всех без стеснения. Дети постарше уединялись. Взрослые стыдили за терки, но игру не запрещали. Секелялись и подростки: девушки с девушками, парни с парнями и девушки с парнями. Марк Грушевский приводит историю про терки девиц на Киевщине, рассказанную ему пожилым мужчиной. Будучи еще безусым парубком, респондент переоделся девушкой, чтобы получить место горничной. Дочери хозяина вечером секелялись и пригласили служанку присоединиться. После терки девицы удивлялись, какой у горничной мощный киль (клитор), и потом всегда просили секелять их сверху. Горничная врала, что киль вырос, пока она шла на заработки: было жарко, между ног натирало и росло. Со временем хозяин заметил, что дочери сильно поправились, посадил на табурет и устроил проверку невинности. Обнаружилось, что обе девушки беременны. Осмотрел горничную – обман раскрылся..
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