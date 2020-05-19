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19 травня • оновлено в 23:48
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Богуцька видалила фото в масці-сіточці на вимогу "Єрмака". Відео

8.4т
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Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька видалила з соціальної мережі фотографію у незвичайній масці після дзвінка нібито від глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Журналіст Валентин Чернявський зателефонував Богуцькій і представився головою ОП. Відео розмови він опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Ти навіщо нашу партію ганьбиш?" Богуцька видалила фото в масці-сіточці на вимогу "Єрмака"

"Ти навіщо нашу партію ганьбиш? Що це за маски у Верховній Раді? Мало скандалів? Мене Вова попросив набрати і сказати це. Будь ласка, прибери цю фотографію", – сказав журналіст нардепці.

Богуцька у відповідь сказала: "Добре".

Як видно в історії редагування під її постом, вона видалила знімок.

"Ти навіщо нашу партію ганьбиш?" Богуцька видалила фото в масці-сіточці на вимогу "Єрмака"
"Ти навіщо нашу партію ганьбиш?" Богуцька видалила фото в масці-сіточці на вимогу "Єрмака"

Як повідомляв OBOZREVATEL нардепка Єлизавета Богуцька в розпал епідемії COVID-19 прийшла в Верховну Раду у в'язаній масці в крупну сітку. Відповідне фото вона опублікувала у себе в Facebook. Пізніше вона уточнила, що "це був лише тролінг карантинних заходів".

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Ліза Богуцька Андрій Єрмак
Місце
Україна
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